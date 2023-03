Maroc–France : le double jeu de Macron

Ni bonnes, ni amicales”. La réponse cinglante de Rabat à Emmanuel Macron, relayée par Jeune Afrique, est une première. Pendant la conférence de presse qui a suivi son discours consacré aux relations entre la France et l’Afrique, le 27 février, Emmanuel Macron avait qualifié d’“amicales” ses relations personnelles avec le roi. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir les autorités marocaines, signe de l’exaspération grandissante du royaume vis-à-vis de son partenaire autrefois “particulier”. “La relation maroco-française ne peut être simplement évoquée de manière superficielle – presque anecdotique- lors d’une conférence de presse. Surtout lorsque les deux pays doivent œuvrer ensemble à rebâtir cette relation afin qu’elle corresponde aux exigences du moment et aux aspirations profondes de chacun des deux pays”, soutient Abdelmalek Alaoui, CEO de Guépard Group, cabinet de consulting en affaires publiques et président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique. [blockquote author= »Mohamed Badine El Yattioui, spécialiste de…

