“Les intrépides, fabuleuses histoires pour héroïnes en herbe” : des contes inspirants

Nous avons toutes et tous été élevés au rythme de contes, d’histoires, de hajjayates que nous contaient nos proches au coucher… Nous nous endormions ainsi sur des images d’un Hdidane victorieux, d’une Mama Ghoula capturée ou d’une princesse délivrée par le valeureux chevalier qui l’épouserait pour vivre enfin heureux avec beaucoup d’enfants.

Soir après soir, nos imaginaires se développaient, nos personnalités se construisaient, s’alimentant de ces représentations, forgeant des convictions, des croyances et des valeurs qui nous serviraient plus tard de repères.

Loin des images de princesses lascives et désespérées et de princes fougueux et belliqueux, Les intrépides – Fabuleuses histoires pour héroïnes en herbe raconte aux enfants (et aux plus grands) l’histoire inspirante de personnes réelles, auxquelles ils peuvent s’identifier.

Les autrices ont décidé de “raconter les histoires fabuleuses de femmes marocaines extraordinaires, qui se sont distinguées à travers les âges dans des domaines aussi divers que variés.” Ces femmes sont des “rôles modèles” vivant ou ayant vécu au Maroc et dont le parcours prouve que tout est possible, que chaque rêve peut devenir réalité, car en dépit des difficultés, il n’y a pas de fatalité.

«Les intrépides - Fabuleuses histoires pour héroïnes en herbe» Collectif 200 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Aïcha Ech-Chenna, Chaïbia Talal ou Leïla Alaoui

Nous retrouvons donc des portraits illustrés de femmes telles que Leila Alaoui, Aïcha Ech-Chenna, Fatima Mernissi ou encore Chaïbia Talal, en français et en arabe. Chaque histoire est accompagnée de définitions de mots importants en deux langues pour aider les enfants à mieux comprendre certaines notions. Un texte illustré sur les activités de chaque femme (photographie, droits de l’homme, géographie du Maroc…) complète chaque portrait.

Ce livre est le parfait support pour aborder une discussion simple avec les enfants sur le rôle des femmes dans la société marocaine et ce qu’elles peuvent accomplir. L’ouvrage est écrit par le collectif Mentor’Elles, qui s’est donné pour mission de “diffuser une culture de “l’empowerment”, et de mettre à disposition des femmes des leviers qui favorisent la concrétisation de leurs ambitions.”

Les autrices ont choisi d’écrire de manière simple et accessible, en deux langues, afin de toucher les enfants, petits et grands, souhaitant rêver et croire en un Maroc fort, pluriel et riche des histoires, combats et réalisations de ses femmes.

