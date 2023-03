Français de l’étranger : un nouveau scrutin marqué par un contexte diplomatique tendu

Moins d’un an plus tard, rebelote. Après l’invalidation le 20 janvier dernier de l’élection de Karim Ben Cheikh par le Conseil constitutionnel français, une élection partielle, en deux tours, sera être organisée dans la 9e circonscription législative des Français de l’étranger – qui comprend le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, les 2 et 16 avril. Pour Karim Ben Cheikh, vainqueur confortable du siège de député en 2022, tout est à refaire. L’ancien diplomate, qui portait l’étiquette de l’Union de la gauche (NUPES), avait en effet réussi à s’imposer par 54% des voix au second tour face à Elisabeth Moreno, ancienne ministre d’Emmanuel Macron. Mais la plus haute juridiction française, chargée de vérifier la régularité des votes, a…

