“Fenêtre en clair-obscur” : fragments de destins par Meriem Hadj Hamou

Imaginez des histoires qui s’installent, et vous installent, sur le rebord d’une fenêtre. Elles vous isolent du monde qui vous entoure et vous portent en dehors de l’espace et du temps. Au détour des pages, vous apercevez les ruelles de Marrakech ou vous vous surprenez à sentir les embruns d’Essaouira ou de Tétouan.

Les mots viennent autant de récits anciens que d’autres plus récents. De tourments intérieurs que d’absurdités extérieures.

C’est ce voyage en clair-obscur, où toutes les nuances ont leur place et où les sentiments se bousculent ou se délitent, que ce recueil vous propose à travers la plume poétique de Meriem Hadj Hamou.

L’amour, fût-il contrarié, la tristesse, fût-elle complice, la trahison, fût-elle colorée, la mélancolie, fût-elle douce, la passion, fût-elle éphémère… Autant d’émotions qui vous bercent en toute légèreté ou vous projettent dans le tragique.

«Fenêtre en clair-obscur» Meriem Hadj Hamou 85 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc