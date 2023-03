Déclarations Vs réalité : les Macronneries sur l’Afrique

I l a dit

Tentant d’adoucir les propos de son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui avait qualifié, en janvier 2019, l’élection du président du Congo Félix Tshisekedi de “compromis à l’Africaine”, Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Le Drian.

Dans les faits

La gêne d’Emmanuel Macron était visible, lors de sa dernière tournée africaine, en écoutant la réplique de son hôte Félix Tshisekedi : “Quand il y a des irrégularités (dans des élections en Occident, ndlr), on ne parle pas de compromis à l’américaine, à la française”, lui a répondu le président congolais. “Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l’idée de toujours…