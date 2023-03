Bank of Africa : alerte rouge sur l’oiseau bleu

Faut-il faire sonner le tocsin ? Depuis maintenant plus d’un mois, Bank of Africa est empêtrée dans une affaire qui la confronte à la parole d’un lanceur d’alerte et à l’incroyable caisse de résonance que constitue Twitter. C’est dans un message publié sur son compte Twitter, le 8 février, que Clément Domingo, alias SaxX, annonce avoir détecté une cyberattaque perpétrée contre Bank of Africa. Une histoire de leak (fuite) donc, révélée par un whistleblower (lanceur d’alerte) qui fait état d’un ransomware (rançongiciel)… Autant de termes un poil barbares qu’il faudra néanmoins mieux appréhender dans les prochaines années tant la cybersécurité est amenée à prendre une importance nouvelle en Afrique.

Alias “SaxX”

“Friendly hacker” comme il se désigne lui-même, Clément Domingo est en fait un hacker professionnel, expert en cybersécurité, qui met, en quelque sorte, ses compétences informatiques au service du bien. Il a…