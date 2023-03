“Arbre de l’oubli”: Nancy Huston raconte le destin d'une métisse en colère

Quand s’ouvre ce livre, Shayna, qui n’est plus une enfant, arrive à Ouagadougou. Nous sommes en 2016. Elle porte en elle toutes les questions et contradictions de notre temps, celles du féminisme, de la procréation, mais aussi du genre et de la laïcité.

Et c’est à l’écoute de ce personnage en colère, de cette jeune femme à l’intériorité confisquée que Nancy Huston, entraînant dans son sillage de lumineuses interconnexions humaines, compose un roman virtuose et généreux.

«Arbre de l'oubli» HUSTON NANCY 117 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc