Hatem Nafti : “En Tunisie, Kaïs Saïed gouverne par le complot”

Le 6 mars, la Banque Mondiale a décidé de suspendre son cadre de partenariat avec la Tunisie après un discours incendiaire du président Kaïs Saïed. Celui-ci a jeté l’opprobre sur les immigrés subsahariens en les associant, sur un mode complotiste, à un “plan criminel” visant à “métamorphoser la composition démographique de la Tunisie”. S’il s’est défendu plus tard, le 8 mars, de tout racisme en assurant “être africain et fier de l’être”, ses propos, qualifiés de “racistes et haineux” par l’Union africaine et des ONG, laisseront néanmoins une trace indélébile dans un pays plongé dans l’incertitude. D’autant qu’il vit sous le rythme du coup de force de juillet 2021, à la faveur duquel Kaïs Saïed s’est octroyé tous les pouvoirs, signant ainsi, selon les observateurs, la fin du “printemps tunisien” entamé avec la révolution de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner