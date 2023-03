Mohamed Beyoud, “chef d’orchestre” du FICAM : “Le film d’animation est un prétexte pour la discussion, la réflexion”

TelQuel : En tant que directeur artistique du FICAM depuis plus de vingt ans, comment organise-t-on un événement de ce type chaque année ? Quelles sont vos missions exactes ?

Mohamed Beyoud : Je suis directeur artistique du festival depuis sa création en 2001. J’établis la ligne éditoriale du festival et tout ce qui va avec, c’est-à-dire le choix des films, le choix des invités, et on travaille aussi sur tout le volet de la formation à destination des étudiants avec toute l’équipe, que ce soit la Fondation Aïcha qui met vraiment les moyens pour que ce festival soit réussi, ou l’Institut français avec lequel je travaille. On est en discussion chaque année à partir du mois de juin à peu près pour préparer l’année d’après. Là, on a déjà le cœur vers l’édition suivante, on a…