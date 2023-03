Bibliothèque nationale : guerre ouverte entre le syndicat des employés et la direction

Le torchon brûle à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) entre la direction et le SNEBN, syndicat des employés de l’établissement. Affilié à l’UMT, celui-ci enchaîne depuis quelques mois les communiqués à charge contre le directeur de l’institution, Mohamed El Ferrane. Dans ses publications, le syndicat évoque “une situation extrêmement grave que traverse la Bibliothèque depuis la nomination, fin 2018”, de ce dernier et le rend responsable d’une plongée dans “la précarité et l’obscurité”. À en croire le bureau national du SNEBN, au cours du mandat de Mohamed El Ferrane, l’institution “s’est très rapidement vu privée de son rayonnement culturel, de la richesse de sa ligne éditoriale, et s’est drastiquement éloignée des missions qui lui sont dévolues par la loi”. Sous couvert d’anonymat, une source syndicale déplore “un climat interne toxique qui a très rapidement dépassé le seuil du tolérable, ne laissant place…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner