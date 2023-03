“Les intrépides - Lwa3rate” : un livre hommage aux héroïnes marocaines pour le 8 mars

Nous avons toutes et tous été élevés au rythme de contes, d’histoires, de hajjayates que nous contaient nos proches au coucher… Nous nous endormions ainsi sur des images d’un Hdidane victorieux, d’une Marna Ghoula capturée ou d’une princesse délivrée par le valeureux chevalier qui l’épouserait pour vivre enfin heureux avec beaucoup d’enfants…

Nos imaginaires et nos personnalités grandissaient, s’alimentant de ces représentations, construisant ainsi les ébauches des convictions, des croyances qui nous serviront plus tard de repères.

Le projet des Intrépides est né d’un constat : celui que certaines de ces représentations construites pendant l’enfance deviennent les croyances limitantes et les stéréotypes de l’âge adulte. Des convictions qui construisent ainsi notre perception de nous-mêmes, mais aussi du monde qui nous entoure.

Loin des images de princesses lascives et désespérées et de princes fougueux et belliqueux, nos enfants ont besoin d’avoir à leur portée des exemples de personnages dans lesquels ils peuvent se projeter. Des Femmes et des Hommes réels, ayant dépassé les obstacles de la vie par leur intelligence, leur savoir et leur travail, pour concrétiser leurs rêves et impacter leur environnement.

Ces exemples sont des “role model” vivant ou ayant vécu au Maroc et dont le parcours prouve que tout est possible, que chaque rêve peut devenir réalité loin de toute fatalité et en dépit des difficultés.

Ce livre s’adresse ainsi aux enfants, petits et grands, souhaitant rêver et croire en un Maroc fort, pluriel et riche des histoires, combats et réalisations de ses femmes.