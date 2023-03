Abdeslam Seddiki : “Au vu des résultats de 2022, la création d’un million d’emplois relèverait du miracle”

La récente note du Haut-commissariat au plan (HCP) décrit un paysage de l’emploi chaotique. Ainsi, plus de 15,3 millions de Marocains en âge de travailler sont exclus du marché du travail. Comment cela est-il possible ? Un début d’explication se trouve dans cette note du HCP : “En 2022, la population en âge d’activité a atteint 27,5 millions de personnes, 12,2 millions sont des actives (10,7 millions pourvues d’un emploi et 1,4 million en situation de chômage) et 15,3 millions sont en dehors du marché du travail.” La faiblesse du taux d’activité entraîne à son tour une faiblesse encore plus accentuée du taux d’emploi. Le taux d’activité, en effet, est de l’ordre de 44,3 % (70,4 % pour les hommes et 20,9 % pour les femmes), soit un peu plus de la moitié du taux d’activité dans les pays développés (autour…

