Fairmont Taghazout Bay, partenaire de la deuxième édition du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay a marqué sa présence avec la Fairmont Hospitality Suite

En tant qu’acteur engagé dans le développement de la destination touristique de Taghazout, Fairmont Taghazout Bay a marqué sa présence lors du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay, en partenariat avec la World Surf League (WSL) qui organise, à travers le monde, toutes les compétitions professionnelles de surf. Le Rip Curl Pro Search Taghazout s’est déroulé à Taghazout du 18 au 26 février 2023. Cet évènement, qui se tient dans le cadre des Qualifying Series (QS) régionales africaines et européennes, dirige les projecteurs sur la destination.

En effet, les grands noms du surf se sont réunis à Taghazout pour cette compétition internationale. Tout d’abord, Kauli Vaast, nouveau prodige du surf français, ambassadeur Accor et partenaire du Fairmont Taghazout Bay où il a eu l’occasion de séjourner et se préparer physiquement à la compétition. L’Europe est présente en force avec Gatien Delahaye, Joan Duru et Frederico Morais, et les étoiles montantes Tiago Carrique, Marco Mignot et Luis Diaz. Du côté du continent africain, citons le Marocain Othmane Choufani et Adin Masencamp.

Fairmont Taghazout Bay, en tant que sponsor officiel et partenaire de cette deuxième édition du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay, a accueilli plusieurs invités d’honneur au salon VIP « Fairmont Hospitality Suite », érigée à la pointe des Ancres (Anchor Point), afin de leur offrir une vue imprenable sur la compétition tout au long de l’évènement.

En finale, le finaliste du dernier Tahiti Pro, Kauli Vast, jeune surfeur de 21 ans a remporté cette édition un duel face à Jorgann Couzinet.

WSL Image Library (worldsurfleague.com)

Avec ce partenariat, le Fairmont Taghazout Bay confirme son fort engagement dans le développement non seulement de la destination balnéaire éco-responsable, Taghazout Bay, mais également du surf, une discipline qui fait corps avec la nature.

Galerie photos: WSL Image Library (worldsurfleague.com)

Recap videos: Highlights Day 4 – Rip Curl Pro Search Taghazout Bay | World Surf League