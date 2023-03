Alfa Romeo Tonale Diesel : le lancement au Maroc marqué par la puissance et l'élégance

Le design a été réalisé au « centro stile » : un design distinctif, séduisant et intemporel qui fait de tout véhicule Alfa Romeo une « œuvre d’art mobile et durable ».

Tonale a été conçue pour offrir confort et bien-être à tous à bord. L’hospitalité italienne entre dans le monde des C-SUV premium grâce à l’Alfa Romeo Tonale, qui incarne l’exclusivité, le bon goût et l’élégance.

L’habitacle de la Tonale offre l’espace nécessaire aux passagers et le siège du conducteur assure une sensation de contrôle et de domination de la route qui n’enlève rien au plaisir de conduite typique d’une voiture sportive Alfa Romeo. Tonale offre une grande habitabilité et un espace de vie confortable, avec un coffre de 500l.

Les caractéristiques techniques du modèle

Le modèle est équipé d’un moteur diesel 1.6 qui fournit 130 ch de puissance et délivre un couple maximal de 320 Nm. Il a été associé à une transmission automatique TCT à double embrayage à six rapports qui améliore les qualités dynamiques et le plaisir de conduite typiques d’Alfa Romero, tout en réduisant la consommation de carburant.

Tonale propose la meilleure tenue de route du segment, garantissant un comportement routier sûr, confortable et agréable et la plaçant au sommet de la catégorie en termes d’agilité et de dynamique de conduite. La Tonale comprend des étriers Brembo à 4 pistons, des disques avant auto-ventilés et des disques pleins à l’arrière pour assurer d’excellentes performances de freinage.

À bord, tout est sous la main et ce modèle propose les dernières technologies. L’Apple CarPlay TM /Android Auto TM est présent, tout comme les prises USB A et C sans oublier le chargeur à induction. Aussi, le véhicule offre de nombreux équipements de sécurité tels que les 6 airbags, l’assistance de vitesse intelligente, la lecture des panneaux de signalisation, le détecteur de somnolence, le freinage d’urgence autonome, le régulateur de vitesse adaptatif avec une expérience de confort optimale.

Alfa Romeo Tonale Diesel est disponible en 2 finitions : Sprint et Ti. Cette dernière se distingue par des équipements supplémentaires par rapport à la finition Sprint.

Sprint et Ti – chacune avec sa propre personnalité bien définie. La finition Sprint est livrée avec une offre d’équipements de très haut niveau comprenant de nombreuses options avec une configuration sportive prononcée. Le pack Ti améliore les qualités d’élégance et d’unicité de la Tonale.

La finition Ti propose notamment des options de sécurité avec une caméra de recul aux lignes dynamiques, une matrice full LED avec système d’adaptation ainsi que la fonction antibrouillards, un éclairage d’ambiance et un hayon de coffre électrique à mains-libres pour une meilleure expérience en termes de confort.

D’un point de vue esthétique, la finition Ti offre des jantes alliage 18’’ Diamond Cut finition foncée, une calandre en V en finition chrome satinée et des enjoliveurs de roues Alfa Romeo colorés. Il vous est possible d’acquérir votre Alfa Romeo Tonale Diesel TCT à partir de 389.000 dhs.