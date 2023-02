Eau et électricité : constitutionnalité, soupçons de privatisation, prix régionaux… les SRM (déjà) prises pour cible

La réforme du système de gestion des services de distribution d’électricité, d’eau potable et de l’assainissement liquide prend, enfin, un virage décisif. Du moins, elle retrouve une visibilité un an et demi après son lancement par le gouvernement El Othmani. Le 29 juillet 2021, un mémorandum d’entente relatif à la création des sociétés régionales multiservices (SRM) avait été signé entre, d’une part, les ministères de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, et de l’Énergie et des Mines, et d’autre part l’Office national de l’électricité et l’eau potable (ONEE). Le 26 janvier dernier, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi 83.21 relatif aux SRM. Dans chacune des 12 régions, et à l’initiative de l’État, une SA sera constituée avec pour objet principal “la gestion du service de distribution d’eau…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner