SMEIA, importateur exclusif de la marque Land Rover au Maroc, présente le nouveau Range Rover Sport

Une série de groupes motopropulseurs puissants et efficaces comprend des moteurs six cylindres hybrides rechargeable a autonomie augmentée, un nouveau V8 puissant et des moteurs six cylindres hybrides légers essence et diesel Ingenium. La propulsion purement électrique sera introduite en 2024, alors que Land Rover poursuit son objectif d’électrification.

Le nouveau Range Rover Sport est proposé dans les versions S, SE, HSE et Autobiography, avec une version First Edition disponible tout au long de la première année de production avec un cahier des charges spécifiquement élaborés.

Rezk Blaghmi, Directeur de Marque Land Rover a déclaré : “Le nouveau Range Rover Sport a fait ses débuts tant attendus et nous sommes ravis de le présenter au Maroc. L’évolution affirmée du Range Rover sport offre aux conducteurs un véhicule sans compromis, moderne et dynamique qui redéfinit le luxe sportif en offrant le meilleur en termes de performances, de technologie, d’innovation et de design. Nous sommes impatients de partager ce nouveau Range Rover Sport spectaculaire avec nos clients.”

Bruce Robertson, directeur général de Jaguar Land Rover MENA, a ajouté : “Le nouveau Range Rover Sport est l’incarnation d’un SUV sportif moderniste et sophistiqué.”

Un nouveau chapitre s’ouvre pour la série Range Rover Sport, renforçant les références du Range Rover dans l’important segment des SUV de luxe. Ce lancement représente également un rôle fondamental pour soutenir notre mission, en tant que Jaguar Land Rover, alors que nous nous lançons dans un programme d’électrification de grande envergure. Ainsi, le nouveau Range Rover Sport offre un hybride électrique avec une efficacité optimisée et une conduite tout électrique à autonomie étendue.

Présentant un design minimaliste et moderniste, une posture musclée et des détails exclusifs à l’extérieur, combinés à un luxe sophistiqué et aux dernières technologies innovantes à l’intérieur ; le nouveau Sport réécrit ce que l’on entend par luxe sportif SUV.

Design en détail

L’extérieur sophistiqué est indéniablement caractéristique du Range Rover Sport avec des lignes tendues, une allure dynamique et un profil immédiatement reconnaissable, parfaitement soulignés par des détails furtifs et des proportions musclées — donnant l’impression que le véhicule est fin prêt pour le départ.

Des proportions spectaculaires accentuent le caractère distinctif du Range Rover Sport, avec des porte-à-faux courts, un avant affirmé et un vitrage fortement incliné à l’avant et à l’arrière. Ces éléments emblématiques confèrent une présence routière forte et imposante qui véhicule puissance et performance.

L’extérieur sculpté est paré de finitions raffinées telles qu’une calandre furtive et des éclairages digitales à LED, qui créent une signature unique (DRL). Les designs accrocheurs, les plus fins jamais apposés sur un Land Rover, se situent au-dessus d’un pare-chocs inférieur sculpté à double ouverture qui intègre un élément biseauté horizontal de la couleur de la carrosserie, créant ainsi une plus grande largeur visuelle, renforcée par des détails noirs.

Le design est repris à l’arrière, avec un hayon doté d’un élément pleine largeur portant le logo Range Rover. Les graphismes de LED ininterrompus introduisent pour la première fois la technologie LED de surface dans un véhicule de série, offrant un style nocturne net, contemporain, vif et cohérent quel que soit l’angle de vue. Une ligne d’épaulement court sur toute la longueur du véhicule, accentuée par de nouveaux détails sur les ailes inférieures et le plus long aileron jamais monté sur un véhicule de la famille Range Rover.

Les lignes épurées de l’extérieur sont rehaussées par des vitrages affleurants et des poignées de porte escamotables magnifiquement exécutés, des rails cachés et un toit soudé au laser pour une allure précise, technique et sophistiquée. Ces technologies facilitant la conception contribuent à d’excellentes performances aérodynamiques, le nouveau Range Rover Sport offrant un coefficient de traînée de seulement 0,29.

Le nouveau modèle Dynamic met encore plus l’accent sur le caractère résolument performant du SUV avec des éléments de design extérieur uniques. Les jantes en alliage Grey satiné sont associées à des finitions en cuivre bruni satiné pour les ouïes d’aération du capot et les parements latéraux, tandis que la calandre et le logo Range Rover sont traités en Matte Graphite Atlas.

Avec ses pare-chocs avant et arrière uniques et son habillage inférieur sur mesure de la couleur de la carrosserie, le modèle Dynamic offre l’interprétation la plus spectaculaire de la formule Range Rover Sport.Prof Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, Range Rover, a declaré : “Le nouveau Rover Sport incarne pleinement notre approche résolument moderne de la conception des véhicules tout en renforçant son caractère incontestablement sportif et fiable.”

Le design minimaliste du nouveau Range Rover Sport s’étend à son tout nouvel intérieur, avec la position de conduite emblématique du Range Rover, les technologies les plus innovantes et les matériaux les plus nobles, qui s’associent pour un équilibre convaincant entre élégance stylistique et désir viscéral. L’habitacle de type cockpit donne le ton à l’expérience de conduite dynamique, offrant une excellente visibilité tout en enveloppant le conducteur dans une console centrale haute et inclinée ainsi que des technologies intuitives.

Les choix de matériaux innovants et durables incluent les textiles haut de gamme Ultrafabrics™, tactiles et légers, dans de nouveaux coloris Duo Tone attrayants, tandis qu’une option textile unique parant le tableau de bord et les portes est également disponible. Vous pourrez aussi opter pour un cuir grainé luxueux, un cuir Windsor ou un cuir souple semi-aniline.

Ces matériaux tactiles se marient parfaitement avec les nouvelles finitions intérieures Moonlight Chrome tandis que des éléments tels que les haut-parleurs audios intégrés, développés avec Meridian et dissimulés derrière le textile des portes arrière, contribuent à l’esthétique propre, nette et contemporaine.

Un engagement à chaque voyage

Le nouveau Range Rover Sport introduit des technologies de châssis plus innovantes que jamais afin de prodiguer une expérience de conduite dynamique.

La rigidité et la résistance inhérentes à l’architecture flexible en métal mixte (Flex MLA) — qui offre une rigidité en torsion jusqu’à 35 % supérieure à celle du modèle précédent — sont à la base de cette technologie. Elle fonctionne harmonieusement avec une série de programmes régis par le système Integrated Chassis Control, tous spécialement conçus pour le nouveau Range Rover Sport.

Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes, Jaguar Land Rover, a déclaré : “L’architecture flexible MLA, innovation de Land Rover, et les systèmes de châssis les plus récents s’associent pour offrir les plus hauts niveaux de dynamisme jamais vus dans la ligne Range Rover Sport. Le système Integrated Chassis Control régit la série complète d’innovations, coordonnant tout, du dernier système de suspension pneumatique à volume variable au Dynamic Response Pro, notre contrôle actif électronique de roulis. Le résultat : le Range Rover Sport le plus captivant et le plus fascinant de tous les temps. New Dynamic Response Pro works hand-in-hand with the latest generation Dynamic Air Suspension, which introduces switchable-volume air springs for the first time.”

Le Dynamic Response Pro assure un contrôle parfait du roulis via un système électronique actif de 48 volts, capable appliquer jusqu’à 1.400 Nm de couple sur chaque essieu, pour une expérience de conduite en toute sécurité et des niveaux inédits de contrôle du véhicule et de maîtrise dans les virages.

La suspension pneumatique dynamique équipe chaque nouveau Range Rover Sport et le système intelligent améliore la capacité d’adaptation de la suspension. Ce système fonctionne en faisant varier la pression à l’intérieur des chambres (une pression plus élevée procure un amortissement plus rigide) pour offrir le confort emblématique de Range Rover accompagné de la maniabilité dynamique qu’on attend du Range Rover Sport. Pour optimiser les réponses, le véhicule analyse la route à l’aide des données de navigation eHorizon afin d’anticiper les virages à venir.

La technologie Adaptive Dynamics 2 contribue aux qualités dynamiques en contrôlant en permanence les amortisseurs à double soupapes actives afin de réduire les mouvements indésirables du véhicule. Elle contrôle les facteurs externes jusqu’à 500 fois par seconde pour apporter les réponses idéales et, en harmonie avec les autres technologies de châssis, offre la dynamique de conduite la plus précise et la plus sereine de tous les Range Rover Sport.

L’agilité en virage du nouveau Range Rover Sport passe à un niveau supérieur avec la direction intégrale, la commande vectorielle de couple par freinage et le différentiel électronique actif. La direction intégrale permet de braquer les roues arrière jusqu’à 7,3 degrés dans le sens opposé aux roues avant afin d’améliorer l’agilité et la maniabilité à basse vitesse. A haute vitesse, les roues arrière braquent dans le même sens pour une meilleure stabilité. Cela donne au nouveau Range Rover Sport le rayon de braquage d’une berline à hayon et l’agilité sur route d’une voiture beaucoup plus petite.

L’ensemble des systèmes de châssis du nouveau Range Rover Sport s’associent dans le Pack tenue de route Stormer, qui comprend le système Dynamic Response Pro, la direction intégrale, le différentiel électronique actif avec commande vectorielle de couple par freinage et des programmes configurables. Ces derniers offrent la possibilité de personnaliser les modes de conduite, en adaptant l’expérience de conduite sur route et en tout-terrain. Tous les éléments de ce pack sont de série sur les groupes blocs moteurs hybrides rechargeableP510e et P530.

Tous les modèles du nouveau Range Rover Sport sont équipés d’une transmission automatique ZF à huit rapports et de la transmission intégrale intelligente, qui anticipe intuitivement les endroits où la traction est requise, en s’engageant efficacement pour fournir la progression la plus efficace en toutes conditions, tout en optimisant l’efficacité.

Le dernier système Terrain Response 2® de Land Rover, qui applique intelligemment les réglages les plus appropriés au relief, renforce les performances tout-terrain. Le nouveau régulateur de vitesse adaptatif tout-terrain fait ses débuts sur le dernier Range Rover Sport : il assiste les conducteurs sur les terrains difficiles en maintenant une progression constante en fonction des conditions rencontrées. Les conducteurs peuvent sélectionner l’un des quatre réglages de confort et le système ajuste intelligemment la vitesse en conséquence, lui permettant ainsi de se concentrer sur la conduite.

L’incarnation du luxe sportif

Avec le nouveau Range Rover Sport, chaque trajet est un événement. Le conducteur peut le régler pour le rendre aussi dynamique que souhaité, tout en bénéficiant de toujours plus de raffinement et de confort. Un ensemble complet de technologies et de fonctionnalités donnent vie à cette double personnalité, qui offre un luxe inégalé et un engagement axé sur le conducteur.

Les sièges avant à mémoire de forme, chauffants, ventilés et dotés de 22 réglages de position avec fonction de massage et appuie-tête à ailettes constituent la base idéale pour un voyage confortable et engagé. Les sièges avant offrent un soutien inégalé pour les longs trajets et les conduites sur route sinueuse, tandis que les passagers arrière bénéficient d’une géométrie de siège ergonomique et optimisée, avec une augmentation de 31 mm de l’espace pour les jambes et de 20 mm pour les genoux, pour plus de confort et de soutien.

Le système de purification d’air de l’habitacle de nouvelle génération est disponible pour créer et maintenir un environnement de conduite parfait. Il associe la filtration des PM2.5 et la technologie nanoeTM X pour réduire de manière significative odeurs, bactéries et allergènes, y compris le virus SARS-CoV-2.4 Un deuxième dispositif nanoeTM X est installé à l’arrière pour une qualité d’air constante dans tout l’habitacle. Une fonction avancée de gestion du CO2 permet au propriétaire de purifier l’habitacle avant un voyage ou pendant qu’il conduit — garantissant une vigilance renforcée lors de la conduite et un bien-être optimisé pour tous les occupants.

De puissantes options audio Meridian sont disponibles : le système audio Meridian Signature est le plus innovant et le plus puissant jamais installé sur un Range Rover Sport. Il offre une expérience sonore enveloppante grâce à 29 haut-parleurs, un nouveau caisson de graves et jusqu’à 1.430 W de puissance d’amplification, dont quatre haut-parleurs d’appui-tête qui permettent aux personnes installées dans les quatre sièges principaux du véhicule de vivre des expériences sonores personnelles.

La suppression active du bruit de nouvelle génération2 joue ici un rôle majeur : en minimisant, dans l’habitacle, l’effet du bruit de roulement, elle procure un raffinement ultime et permet aux occupants de profiter de la bande sonore non diluée émise par le groupe motopropulseur du nouveau Range Rover Sport. Cette expérience est renforcée en mode de conduite dynamique, car le système avancé met l’accent sur les sons du moteur. En conduite normale, des micros et des accéléromètres à l’intérieur de chaque passage de roue contrôlent en permanence les sons qui pénètrent dans le véhicule, tandis que des processeurs digitaux calculent le niveau d’antibruit nécessaire pour le filtrer dans l’habitacle, à la manière d’une paire d’écouteurs haut de gamme.

La praticité instinctive contribue à la sensation de luxe moderne : le nouveau Range Rover est équipé de poignées de porte escamotables avec détection de proximité, fermeture assistée des portes et déverrouillage d’approche, pour une entrée facile dans le véhicule tout en préservant les lignes épurées de l’extérieur. Le verrouillage automatisé Walkaway en garantit la sécurité.

Technologie sans faille

La puissante Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) de Land Rover prend en charge tout un écosystème de technologies connectées, dont le logiciel Software-Over-The-Air (SOTA). Cette technologie intelligente assure la mise à jour à distance de 63 modules électroniques, faisant du nouveau Range Rover Sport un véhicule à la pointe de l’innovation, de la technologie moderne et des services tout au long de sa vie.

Alex Heslop, Director of Electrical Engineering, Jaguar Land Rover, a declaré : “Vivre avec le nouveau Range Rover Sport ne pourrait être plus simple grâce à sa panoplie de technologies connectées. Pivi Pro, notre programme primé d’infodivertissement est au cœur de l’expérience et son écran tactile incurvé et flottant, à commandes haptiques, procure un contrôle intuitif des systèmes du véhicule.”

Pivi Pro, l’infodivertissement primé comprend un écran tactile incurvé et flottant haute résolution de 13,1 pouces positionné au centre du tableau de bord ultramoderne. Contrôlant tout, de la navigation aux médias en passant par les paramètres du véhicule, il apprend les habitudes de l’utilisateur et personnalise intelligemment l’expérience à bord : il devient de ce fait un assistant personnel véritablement intuitif.

Pivi Pro dispose d’une interface conviviale avec un écran d’accueil personnalisable proposant les fonctions les plus fréquemment employées, tandis que la majorité des fonctionnalités sont accessibles en seulement deux clics sur l’écran principal. Le retour haptique améliore le système en donnant un feedback positif aux interactions de l’opérateur, ce qui permet au conducteur de ne pas quitter la route des yeux pour confirmer sa sélection. L’écran Pivi Pro est complété par un affichage conducteur interactif haute définition de 13,7 pouces, reproduisant les informations du système principal Pivi et reconfigurable selon les désirs du conducteur.

Apple CarPlay® sans fil et Android Auto™ sans fil sont tous deux de série3, ce qui signifie que les smartphones peuvent être rangés sur le chargeur sans fil dédié de 15 W, sous l’écran Pivi, sans aucune connectique.

Les performances dynamiques et l’optimisation raffinée du nouveau Range Rover Sport sont assistées par les derniers systèmes d’aide à la conduite (ADAS) axés sur la sécurité. Tous les modèles sont équipés du freinage d’urgence, d’une caméra panoramique 3D, avec détecteurs d’obstacles avant et arrière, du système Wade Sensing, du ClearSight Ground View6 et de feux de manœuvre — du régulateur de vitesse, du contrôle de vigilance du conducteur, de l’assistance de maintien de file et de la lecture des panneaux de signalisation.

Performance électrifiée

Une gamme complète de groupes motopropulseurs électrifiés offre les performances attendues d’un Range Rover Sport. La gamme comprend deux motorisations hybrides rechargeables à autonomie étendue, des moteurs Ingenium six cylindres essence et diesel utilisant la technologie à hybridation légère et un tout nouveau V8 Twin Turbo. En 2024, la nouvelle gamme Range Rover Sport accueillera un modèle 100 % électrique.

Le nouveau P510e hybride rechargeable est conçu pour répondre aux exigences des conducteurs à la recherche d’une gamme de véhicules électriques avec conduite hautes performances, efficacité remarquable et autonomie électrique supérieure à 100 km. Il associe le moteur Ingenium six cylindres à essence de 3,0 litres de Land Rover à un puissant moteur électrique de 105 kW et à une batterie de 38,2 kWh, pour une puissance totale de 510 ch.

Il est capable de 0-100km/h en seulement 5,4 secondes, une autonomie électrique allant jusqu’à 113 km (70 miles) et une autonomie attendue de 88 m (54 miles) — suffisamment pour que la plupart des conducteurs puissent effectuer jusqu’à 75 % des trajets à l’énergie électrique5 — et des émissions de CO2 de seulement 18 g/km.1 Pour les trajets plus longs, le groupe motopropulseur hybride rechargeable offre une autonomie combinée de 740 km (460 miles) d’essence et d’électricité.

La version P440e hybride rechargeable est également disponible. Son groupe motopropulseur développe une puissance totale de 440 ch et offre, en mode tout électrique, la même autonomie et les mêmes faibles émissions de CO2. Il procure également une accélération et un raffinement hors pair, passant de 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes. (0-60mph en 5,5 secondes).

Le nouveau vaisseau amiral, le V8 Twin Turbo, développe 530 ch pour le Range Rover Sport le plus exaltant : une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes (0-60mph en 4,3 secondes) avec le Dynamic Launch Control dotant la gamme d’un niveau supplémentaire de sensation viscérale.

Le choix complet de groupes motopropulseurs comprend de puissants moteurs Ingenium à six cylindres en ligne hybrides légers P360 et P400 et des moteurs diesel hybrides légers à six cylindres D250, D300 et D350.

Capacité inégalée

Le nouveau Range Rover Sport est la version la plus performante du SUV de luxe performant de Land Rover à ce jour et la plus efficace hors des routes goudronnées. La transmission intégrale intelligente (iAWD) est associée aux dernières innovations et technologies tout-terrain afin de garantir l’étendue de ses qualités dynamiques.

Rory O’Murchu, Vehicle Line Director, Jaguar Land Rover, a déclaré : “La dynamique de châssis dernier cri du nouveau Range Rover Sport alimente ses immenses capacités loin du macadam, en utilisant son équipement et ses logiciels de manière optimale. C’est le premier véhicule à être équipé de notre nouveau régulateur de vitesse adaptatif tout-terrain, qui a été conçu pour aider les conducteurs à se concentrer sur la conduite en assurant une progression constante et confortable sur les parcours accidentés.”

Le régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif est une évolution de l’ATPC (All Terrain Progress Control) : il permet au conducteur de définir la vitesse et le niveau de confort souhaités, à partir d’un choix de quatre réglages, sur des terrains accidentés. C’est le premier Land Rover à être doté de cette fonctionnalité, qui améliore les performances tout-terrain de la gamme en permettant au conducteur de se concentrer uniquement sur la conduite du véhicule sur terrain difficile.

Le Terrain Response 2® détecte automatiquement la surface et le terrain pour adapter le châssis afin de mieux faire face à la situation, en informant le conducteur via l’écran tactile Pivi Pro. Il s’allie à l’ensemble des systèmes de châssis pour progresser le plus efficacement possible en tout-terrain.