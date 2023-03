“Le vingtième siècle” : enquête sur les traces de Walter Benjamin

Walter Benjamin, l’un des plus grands mythes intellectuels du vingtième siècle, est toujours parmi nous. Un groupuscule d’extrême gauche porte le nom du philosophe et écrivain allemand et réalise des actions militantes énigmatiques, tandis qu’un poète se suicide à la BNF à la suite d’une conférence sur le penseur.

Alertés par cette mort étrange, trois spécialistes de Benjamin se lancent à la recherche de son dernier manuscrit. Le trio nous entraîne dans une enquête vertigineuse, véritable labyrinthe de fragments, où à chaque nouvelle page se dessine un peu plus la figure de Walter Benjamin.

Roman polyphonique virtuose, Le vingtième siècle donne à penser notre contemporanéité de manière singulière et originale, et à relire l’histoire du siècle passé comme celui dont Benjamin aurait été le héros.

