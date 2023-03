“Ghorabae Fi l’hob” (en arabe): une histoire d'amour impossible par Younes Seddik Taoufik

Les événements que relate ce roman se déroulent en partie dans la ville de Turin, en Italie, et en partie au Maroc et au Moyen-Orient. Il s’agit de l’impossible histoire d’amour entre un ingénieur d’origine irakienne, immigré de longue date, et dont le mariage avec une Italienne s’est terminé par un échec, et une Marocaine d’origine modeste, qui a immigré en Italie pour chercher du travail. Cette dernière, qui a dû se rabattre sur des petits boulots dans la rue, y rencontre fortuitement l’Irakien.

Cette rencontre marque le début d’une relation impossible. L’occasion pour l’auteur de raconter les différentes vies de son protagoniste irakien, qui fut tour à tour réfugié, étudiant et professeur universitaire.

«غرباء في الحب» Younes Seddik Taoufik 85 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Ghorabae Fi l’hob (en arabe) de Younes Seddik Taoufik aux éditions La Croisée des Chemins.

Commandez ce livre au prix de 85 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60