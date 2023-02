Youssef Benkirane et Benoit De Vigne : Terraa, plus c’est court, plus c’est frais

D e l’ingénierie à la FoodTech

Fruit d’une collaboration entre deux ingénieurs passionnés par la FoodTech, Terraa s’attelle à la résolution d’une problématique majeure : l’acheminement des fruits et légumes frais en “révolutionnant la chaîne d’approvisionnement alimentaire”. Ses deux fondateurs sont Youssef Benkirane et Benoit De Vigne. Le premier est diplômé de Centrale Paris et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, et le second de Centrale Supelec. Dès leurs premières années d’études, ils développent un intérêt pour l’entrepreneuriat. Si le parcours de Youssef Benkirane était focalisé sur les études dès l’obtention de son Bac S au lycée Léon l’Africain, celui de Benoit De Vigne est plutôt atypique car il interrompt ses études à 20 ans pour lancer une entreprise de vente de glaces à Kénitra. Pendant que Youssef enchaîne les stages et effectue son projet de fin d’études au sein de la startup Try The World à New York, où il se découvre une passion…