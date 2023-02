Qatar Airways entre en piste en devenant la compagnie aérienne officielle et partenaire mondial de la Formule 1

Son Excellence, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur du Qatar, a assisté à la cérémonie officielle d’annonce ce mercredi 22 février sur le célèbre Boulevard Lusail de Doha. De nombreux ministres, ambassadeurs et représentants officiels étaient également présents.

Aujourd’hui, la compagnie aérienne, leader du secteur, a annoncé une extension de ses partenariats dans le monde du sport, au cours d’un évènement retentissant, ponctué d’animations exceptionnelles et d’apparitions exclusives de personnalités à Doha. En parallèle de ce partenariat mondial, Qatar Airways sera le sponsor-titre de trois Grands Prix™ de F1 ® cette année : le Qatar Airways Grand Prix d’Emilie- Romagne (19-21 mai), le Qatar Airways Grand Prix de Hongrie (21-23 juillet) et le Qatar Airways Grand Prix du Qatar (6-8 octobre).

Cette saison, la Formule 1 ® présentera son calendrier le plus diversifié géographiquement de l’histoire, avec 23 courses au sein de 21 pays différents sur cinq continents, faisant écho à la notoriété mondiale en continuelle expansion de la discipline et au vaste réseau mondial mis à disposition par l’Alliance oneworld, dont Qatar Airways est l’un des membres fondateurs, et qui dessert plus de 150 pays.

Le Président-Directeur Général de Qatar Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker, a déclaré : « Les meilleurs partenariats se nourrissent de valeurs partagées. Qatar Airways et la Formule 1 ® sont tous deux des marques mondiales qui partagent une passion pour l’innovation, la précision et le luxe. En tant que marque, nous croyons que le sport a le pouvoir de rassembler les gens et, de ce fait, nous nous sommes montrés extrêmement sélectifs dans le choix des célèbres évènements sportifs avec lesquels nous collaborons, tout en sponsorisant une variété de nouvelles et remarquables épreuves sportives. »

« Avec 23 courses au programme du championnat du monde 2023, la F1 ® demeure un sport international, qui nécessitait d’avoir dans ses rangs une compagnie aérienne internationale comme partenaire, lui offrant ainsi un réseau de connexion étendu. Sur ce point, Qatar Airways représente le parfait allié pour l’une des compétitions sportives les plus désirables au monde. »

Stefano Domenicali, Président-Directeur Général de la Formule 1 ® , a ajouté : « En tant que discipline phare des sports mécaniques, il est tout à fait logique que la Formule 1 ® s’associe à la meilleure compagnie aérienne au monde, Qatar Airways. Nos deux marques s’efforcent de délivrer les meilleures expériences possible à leurs fans et clients respectifs. Ainsi, notre réseau mondial constitue le mariage parfait. Nous sommes ravis d’accueillir Qatar Airways comme notre compagnie aérienne et partenaire officielle. »

Afin de célébrer ce partenariat, Qatar Airways a accueilli le public au cours d’une soirée spéciale sur le célèbre Boulevard Lusail de Doha, pour l’annonce du partenariat avec la F1 ® et sensibiliser les spectateurs à l’ensemble des événements de sports mécaniques qui se tiendront cette année au Qatar. Les festivités incluaient notamment des apparitions exceptionnelles du champion de rallye qatari Nasser Al-Attiyah, du Président & Directeur Général de la Formule 1 ® Stefano Domenicali, de l’ancien pilote de Formule 1 ® pour Red Bull David Coulthard, du pilote MotoGP pour KTM Dani Pedrosa, d’une voiture de drift Red Bull pilotée par Abdo Feghali et d’une voiture du Championnat du Monde d’Endurance Hypercar de la FIA exposée. Les spectateurs ont également eu la chance de pouvoir assister à une représentation exceptionnelle du célèbre artiste de R&B Akon.

Pour la seconde fois seulement de l’histoire, les fans de sports automobiles auront la chance de voir leurs écuries et pilotes favoris pousser leurs monoplaces dans leurs retranchements sur le circuit international de Lusail, lorsque la F1 ® sera de retour en terres qataries pour le Qatar Airways Grand Prix du Qatar du 6 au 8 octobre prochain.

En plus du Qatar Airways Grand Prix, le circuit international de Lusail accueillera le Grand Prix MotoGP du Qatar du 17 au 19 novembre. Parmi les autres évènements de sports mécaniques qui se tiendront au Qatar se trouvent le Salon de l’Automobile de Genève en octobre 2023 et le Championnat du Monde d’Endurance de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) en 2024.

Pour mettre à l’honneur ce nouvel accord, Discover Qatar, filiale pour le tourisme local de Qatar Airways, aura le privilège de mettre à disposition les premiers tickets pour le Qatar Airways Grand Prix du Qatar de Formule 1 ® 2023. Dès aujourd’hui, Discover Qatar lance en exclusivité, auprès de ses partenaires revendeurs du monde entier, une offre diversifiée de packs comprenant hôtels et tickets, incluant des billets pour la tribune principale ou encore le prestigieux Paddock Club. Tous ces packs incluent une entrée gratuite au Salon de l’Automobile de Genève, qui se tiendra à Doha du 5 au 14 octobre prochain, avec la courtoisie de l’office du tourisme du Qatar.

Qatar Airways Holidays donne une nouvelle dimension au partenariat avec des packs de voyage tout- inclus, permettant aux fans du monde entier de participer à ces évènements et de prendre part à des expériences exclusives, comme se promener sur la grille de départ, des tours guidés du circuit et des accès aux évènements spéciaux au cours desquels certains des meilleurs pilotes de F1 ® feront leur apparition. Les packs Ultimate F1 ® Experience incluront des vols retours avec Qatar Airways, une sélection d’hôtels de luxe, mais aussi des tickets pour les courses, diverses expériences et avantages exceptionnels. Afin de s’assurer de la disponibilité de ces packs, les fans intéressés peuvent se rendre sur la page dédiée qatarairways.com/F1.

Qatar Airways et la F1 ® s’efforcent par ailleurs tous deux de travailler de consort pour réduire l’impact environnemental de leurs industries respectives à travers des pratiques responsables. Dans le cadre de ce partenariat, les deux entités ont pour objectif de développer des initiatives en lien avec la durabilité, dans le but de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone pour un futur plus vert.

Qatar Airways s’engage à soutenir le sport à l’échelle internationale et à aider les fans à se rendre à leurs évènements favoris à travers le monde entier. La compagnie est l’une des plus ferventes supportrices de football au monde, incluant des partenariats avec la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, le Paris Saint-Germain, le FC Bayern Munich, la Concacaf et la CONMEBOL. Par ailleurs, Qatar Airways est la compagnie aérienne officielle de l’Ironman et des séries de triathlon Ironman 70.3, l’United Rugby Championship (URC), de l’association mondiale de kitesports (GKA), tout comme de multiples autres disciplines dont l’équitation, le padel, le squash et le tennis.

Compagnie aérienne plusieurs fois primée, Qatar Airways a récemment été élue « Compagnie aérienne de l’année » lors des World Airline Awards 2022, gérés par l’organisation internationale de notation du transport aérien Skytrax. La compagnie a également été désignée « Meilleure classe affaires du monde », « Meilleur lounge de classe affaires pour une compagnie au monde », « Meilleur siège de classe affaires pour une compagnie au monde », « Meilleure restauration à bord de classe affaires au monde » et « Meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient ». Qatar Airways continue de figurer parmi les meilleures compagnies de l’industrie aéronautique, après avoir gagné le titre le plus prisé de l’industrie un nombre record (sept fois en 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022).

Qatar Airways dessert actuellement plus de 150 destinations dans le monde entier, en passant par son hub de Doha, l’aéroport international Hamad, élu par Skytrax « Meilleur aéroport du monde » en 2022.