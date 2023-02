Morgane Ortin : “C’est fou les mots d’amour qui ne sont dits qu’une fois que l’amour est fini”

Smyet bak ?

Christophe.

Smyet mok ?

Nadia.

Nimirou d’la carte ?

J’aurais presque pu l’avoir parce que ma mère est marocaine, mais je ne l’ai jamais demandée.

Quel est votre rapport avec le Maroc, du coup ?

Mon grand-père a toujours vécu à Meknès. Ma grand-mère a vécu avec lui là-bas pendant plus d’une dizaine d’années avant de rentrer en France. Finalement, ce sont des origines qu’on n’a jamais vraiment explorées, mais il m’en reste quelques traditions.

Lesquelles ?

La nourriture (rires).

Comment est née l’idée du compte Instagram?

Je bossais dans une maison d’édition spécialisée dans le genre épistolaire et, il y a six ans, je suis tombée très amoureuse : on s’envoyait de beaux messages… J’avais peur de les oublier, je me suis alors dit qu’il faudrait un lieu où stocker ma mémoire amoureuse. Instagram me paraissait idéal pour ça. C’était le royaume de l’image, il y avait très peu de projets écrits, et ça m’intéressait de travestir la plateforme en n’y publiant que des mots.

Ce n’est pas…