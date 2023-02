Marlowe au ciné, un nouveau musée à Marrakech, Demi Portion à Casa... les sorties de la semaine

Elémentaire, mon cher Marlowe

Cinéma. Campé dans le Los Angeles des années 1930, le dernier film du réalisateur irlandais Neil Jordan est un thriller palpitant dans lequel l’acteur Liam Neeson – notamment connu pour son rôle dans La liste de Schindler – incarne le célèbre détective privé Philip Marlowe. Créé par l’écrivain américain Raymond Chandler, c’est un personnage complexe et charismatique, qui a notamment été incarné sur le grand écran par Humphrey Bogart et Robert Mitchum, dans les années 1940 et 1970 respectivement. Dans Marlowe, une mystérieuse héritière fortunée du nom de Clare Cavendish (Diane Kruger) a recours aux services du détective, lui demandant de retrouver les traces de Nico Peterson, son ancien amant, subitement disparu. Efficace, Philip Marlowe se plonge dans une nouvelle enquête sordide qui le mène au club Corbata, fréquenté par les personnalités les plus influentes d’une ville qui croule sous la corruption… Actuellement dans tous les Mégarama.

Le musée de la place

Exposition. La Fondation Nationale des Musées (FNM), présidée par Mehdi Qotbi, a inauguré, ce 24 février, le musée Jamaâ el Fna du patrimoine immatériel. Ancien siège de la succursale…