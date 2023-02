Coopération régionale : l’ASEAN, ou les bonnes leçons de l’Asie du sud-est pour les pays africains

A l’initiative du Centre de recherches et d’études géostratégiques Atlantis, et du Groupe de recherches en géopolitique et géo-économie de l’ESCA-Ecole de management, une table ronde a été organisée le 23 février au campus de l’ESCA à Casablanca sur « l’ASEAN comme modèle d’organisation régionale ». Au centre du débat, la success story de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en tant qu’organisation politique, économique et culturelle réunissant Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, Brunei, le Cambodge, le Laos et la Birmanie. Ce groupement régional n’a eu de cesse de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre ses membres, d’offrir un espace pour régler les problèmes régionaux et de peser en commun dans les négociations internationales.

