[REPORTAGE] Saad Lamjarred : les minutes de son procès pour viol aggravé

Un silence de marbre règne dans la salle Victor Hugo de la cour d’assises de Paris. Ce mardi 21 février marque le deuxième jour du procès opposant la plaignante Laura P. au chanteur Saad Lamjarred. Poursuivi pour viol aggravé, il encourt jusqu’à 20 ans de prison. Plus de six ans après les faits, survenus le 26 octobre 2016 dans un hôtel parisien, la justice a cinq jours pour trancher sur la culpabilité du chanteur marocain, le verdict étant attendu le 24 février. Ce mardi, l’audience est particulièrement attendue par le public : pour la première fois, c’est au tour de la plaignante de s’exprimer devant la cour. Entre les fans du chanteur et les soutiens de Laura P., il n’y aura pas de place pour tout le monde dans la salle. Sur les bancs, on se…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner