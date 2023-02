Stay Here, leader de la location d’appartement 100% marocain

Success story dans le domaine du logement et du tourisme, Stay Here soufflera en juin 2023 ses trois bougies et ne se repose pas ses lauriers. Ses fondateurs Mohammed Lachgar et Mohamed Benzakour ont toujours été animés par la passion du voyage et par la détermination de lancer un projet innovant 100% made in Maroc.

Aujourd’hui leader de location d’appartement 100% marocain, Stay Here compte plus de 30 collaborateurs couvrant les 3 grandes villes les plus prisées. La plateforme propose des biens immobiliers avec une décoration d’intérieur pop, colorée et minimaliste qui saura impacter votre humeur et vos énergies. Certaines sont relaxantes, sécurisantes ; d’autres peuvent avoir un effet tonifiant et vivifiant.

Une présence renforcée à Tanger et Marrakech

Alors que la société continue de croître, en 2023, Stay Here prévoit d’élargir ses offres et d’étendre sa présence à d’autres villes de premier plan telles que Tanger, Marrakech et quelques autres emplacements excitants, garantissant ainsi aux voyageurs encore plus d’options pour un séjour confortable et mémorable.

“Nous voulons offrir un logement moderne et compétitif sur la scène internationale, à des prix abordables, tout en offrant une hospitalité authentique. Nous croyons que chacun mérite d’avoir accès à un logement confortable et abordable lors de ses voyages, et c’est ce qui nous pousse à continuer de développer notre entreprise” déclare Mohamed Benzakour, CEO de Stay Here. Pour Mohamed Lachgar, co-fondateur de la société, “le Maroc est une destination de choix qui ne cesse de se développer, C’est pourquoi il est crucial que le pays puisse offrir une capacité d’accueil adaptée à cette croissance touristique”.

