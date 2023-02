MHE se réserve le droit de “critiquer” la charte de l’investissement

La charte de l’investissement, c’est moi !” a semblé dire Moulay Hafid Elalamy en sous-texte d’une allocution toujours aussi conquérante. Le retraité politique le plus célèbre du royaume aura donc brièvement interrompu son silence pour signaler à quiconque aurait oublié son rôle dans la genèse de la charte de l’investissement, qu’il est bien là et qu’il observe. C’est à l’occasion du symposium sur l’investissement, organisé par le Conseil du développement et de la solidarité (CDS) à Rabat le 8 février dernier, que l’ex-ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique a refait surface. Après une absence de plus d’une année de la scène publique, MHE a pris la parole devant un auditoire premium, où l’on aura repéré le nouveau DG du fonds Mohammed VI, Mohammed Benchâaboun, le Wali de Bank-Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, le ministre délégué en charge de l’Investissement Mohcine Jazouli, ou…

