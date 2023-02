Rabat Business School (UIR), première école de commerce en Afrique à intégrer le réseau international QTEM

QTEM (ou Quantitative Techniques for Economics and Management) est un réseau international regroupant 26 business schools de haut niveau, réunies pour offrir des opportunités de mobilité internationale aux étudiants de Master et issus des établissements membres.

QTEM a été lancé en septembre 2012.

L’objectif de QTEM est de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences approfondies en techniques analytiques et quantitatives dédiées aux sciences de gestion et du management, et d’être capable d’intervenir dans des contextes internationaux variés.

Cette opportunité concerne les Masters de Rabat Business School en Business Analytics, International Finance, Supply Chain Management ainsi que le Programme Grande École.

Les étudiants concernés recevront un double diplôme signé par les Deans des institutions membres de QTEM. Les entreprises et les recruteurs sont également parties prenantes du réseau et participent à la sélection des candidats.

Ainsi, Rabat Business School devient la première et la seule Business School au Maroc, en Afrique et dans la région MENA à intégrer ce prestigieux réseau qui est de ce fait désormais présent sur les cinq continents.

L’intégration de Rabat Business School à QTEM apportera une grande valeur ajoutée à ses étudiants de masters et érige Rabat Business School au sein d’une grappe d’institutions de réputation mondiale, dont :

MONASH BUSINESS SCHOOL (Australie)

SOLVAY BUSSINESS SCHOOL (Belgique)

HEC MONTRÉAL (Canada)

ZHEJIANG UNIVERSITY (Chine)

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Chine)

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SUZHOU (Chine)

XIAMEN UNIVERSITY (Chine)

HANKEN SCHOOL OF ECONOMICS (Finlande)

EDHEC BUSINESS SCHOOL (France)

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL (France)

GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN (Allemagne)

TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH, TUM SCHOOL OF MANAGEMENT (Allemagne)

POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT (Italie)

LUISS GUIDO CARLI (Italie)

WASEDA UNIVERSITY (Japon)

RABAT BUSINESS SCHOOL, INTERNATIONAL UNIVERSITY OF RABAT (Maroc)

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (Pays-Bas)

TILBURG UNIVERSITY (Pays-Bas)

BI NORWEGIAN BUSINESS SCHOOL (Norvège)

UNIVERSITY OF PORTO (Portugal)

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS – MOSCOW (Russie)

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS – ST. PETERSBURG (Russie)

UPF Barcelona School of Management (Espagne)

HEC LAUSANNE, UNIVERSITY OF LAUSANNE (Suisse)

UNIVERSITY OF EXETER BUSINESS SCHOOL (UK)

WARWICK BUSINESS SCHOOL (UK)

Retrouvez plus d’informations sur QTEM en vous rendant sur le site officiel : https://www.qtem.org/