L ’entrepreneuriat en héritage

Issue d’une famille d’entrepreneurs, Wissal Ben Moussa se définit comme une fille du Sud, tombée amoureuse dès son jeune âge de la nature aride, humble et non luxuriante de Guelmim, d’Agadir et des montagnes de l’Anti-Atlas. Inspirée par les expériences entrepreneuriales de ses parents, elle se rend compte très tôt qu’il n’y a pas mieux que de travailler pour soi-même. Durant sa dernière année de lycée, la jeune Wissal prend part à un programme d’échange aux États-Unis et passe son baccalauréat à Seattle, où elle découvre un environnement totalement différent de celui où elle a grandi, notamment de par sa biodiversité. Se développe alors “une forme de conscience écologique”. De retour au Maroc, elle intègre l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II où elle se spécialise en biotechnologie alimentaire.

L’industrie, très…