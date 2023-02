Revivre le naufrage du Titanic, rire avec Anne Roumanoff, découvrir le Rabat des brodeuses... les sorties de la semaine

Remonter à bord

Cinéma. Initialement sorti en janvier 1998, l’incontournable Titanic, couronné d’une dizaine d’Oscars, est de retour dans les salles obscures afin de célébrer son 25e anniversaire. Remastérisé en version 4K et 3D, le film culte de James Cameron est un classique porté par Leonardo DiCaprio, alors qu’il n’avait que 20 ans, dans le rôle de Jack, et une sublime Kate Winslet campant le rôle de Rose. Ensemble, ils constituent l’un des couples cinématographiques qui aura marqué toute une génération. En témoigne l’engouement pour ce film à sa sortie, qui demeure aujourd’hui le plus grand succès commercial du cinéma de tous les temps, derrière Avatar, également réalisé par James Cameron. Les spectateurs replongeront sans aucun doute avec plaisir dans la déchirante histoire d’amour impossible de Rose et Jack. Actuellement dans tous les Megarama

Broder la ville

Exposition. Initiée par l’architecte Lina Meskine, de l’association Global Shapers Rabat, l’exposition “Map My City” donne la parole à quatre brodeuses, toutes originaires de Salé. A travers des cartes urbaines réalisées en broderies, chaque artisane donne à voir un parcours personnel, intime et…