Reportage : les étudiants subsahariens, une manne pour l’église au Maroc

Dimanche, 12 février. Rendez-vous avec la communauté catholique de Casablanca, pour la messe qui clôture la neuvaine de la fête patronale. La première depuis plus de 70 ans… L’église Notre-Dame de Lourdes est pleine comme un œuf : plus de 1700 personnes se sont rassemblées autour de l’archevêque de Rabat et du clergé local pour clôturer un événement spirituel et humain. Car chaque paroisse catholique dans le monde entier est placée sous la protection d’un saint ; à Casablanca, il s’agit de la mère de Jésus, qui serait apparue, en 1858, dans une grotte à Lourdes, petit village des Pyrénées françaises. “Je suis l’Immaculée conception” aurait-elle annoncé à une jeune bergère, Bernadette Soubirous, à genoux et en…

