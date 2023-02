Le pick-up landtrek Peugeot et l’équipage “mère-fille” s’unissent pour le Rallye Aïcha des Gazelles et célèbrent l’esprit de famille

La participation de Dounia et Jawhara reflète les valeurs de la famille, qui sont au cœur de cette aventure, leur engagement démontre la force de la transmission de génération en génération. Peugeot est heureuse de les accompagner.

Par cette deuxième participation au Rallye Aicha des Gazelles, Peugeot confirme la capacité de la femme marocaine à se mesurer à des défis aussi difficiles que des rallyes et conduire des véhicules tels que le Peugeot LANDTREK avec compétence et maîtrise.

Avec sa nouvelle promesse « The Power of Allure », le LANDTREK symbole de robustesse, d’endurance, de style et de polyvalence, est parfaitement adapté à tous les terrains, accompagnera Dounia et Jawhara dans cette aventure et leur permettra de challenger le désert avec allure et élégance.

Avec des standards de qualité parmi les meilleurs du marché, une personnalité affirmée et une technologie avancée, le Pick-Up Peugeot LANDTREK répond aux besoins professionnels et personnels, offrant fiabilité et robustesse sur tous les terrains et par tous les temps, tout en étant équipé pour les activités de plein air.

Avec le LANDTREK, Peugeot propose une offre de véhicules utilitaires réputée pour sa solidité et son adaptation aux besoins des clients en Afrique depuis presque un siècle.

En s’associant une deuxième fois au Rallye Aïcha des Gazelles, Peugeot confirme son engagement dans une démarche Responsable et Citoyenne. En effet ce Rallye qui met en avant les préoccupations environnementales et citoyennes est le seul au monde à être certifié selon la norme ISO 14001 en 2010.

En tant que marque audacieuse, Peugeot célèbre les femmes et leur contribution à la société marocaine, et souhaite bonne chance aux deux aventurières Dounia et Jawhara, deux femmes fortes et déterminées, et que cette aventure leur apporte les sensations et l’accomplissement qu’elles ambitionnent.

A PROPOS DE PEUGEOT

PEUGEOT est une marque généraliste haut-de-gamme inventive, à vocation mondiale. Ses valeurs sont L’Exigence, L’Allure et l’Emotion. Présente dans plus de 160 pays au travers de 10 000 points de vente, PEUGEOT a vendu près de 1 200 000 véhicules dans le monde en 2020. En 2021, après la célébration de ses 210 ans, PEUGEOT inaugure sa nouvelle identité avec un blason affirmant sa personnalité et son intemporalité.