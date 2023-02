“L’architecture de terre au Maroc” : pour découvrir les plus beaux ksours et kasbahs du royaume

Est-il plus belle architecture de terre au monde que celle du Maroc ? Bien sûr, il y a les magnifiques pueblos des Indiens Anasazis et Hopis du Nouveau Mexique et d’Arizona, également bâtis en terre. Mais ce sont les ksour et les kasbahs des vallées du Drâa et du Dades, dans le Sud marocain, qui ont influé sur la conservation des patrimoines architecturaux, archéologiques et historiques en terre crue.

Ce beau livre en raconte l’histoire, et décrit les techniques, les formes et les décorations grâce à de belles photos accompagnées d’explications. Fruit de la collaboration d’architectes, photographes et spécialistes, cet ouvrage fait voyager à travers le Maroc pour découvrir les facettes de l’architecture en terre, historique ou contemporaine.

