La 4e édition du Prix de l’enseignant de l’année 2022 récompense 9 lauréats

Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports en partenariat avec la Fondation Zahid et l’Association des Amis de l’École publique, le Prix de l’enseignant(e) de l’année a pour ambition de valoriser l’excellence, de favoriser l’innovation et de rendre hommage aux enseignantes et enseignants qui, chaque jour, œuvrent à la construction de l’avenir de notre société.

Pour cette 4e édition, 350 enseignants du cycle primaire ont posé leur candidature dans 3 catégories : École publique, Éducation inclusive et I.P.S.E., ce qui a permis à plus de 12.500 élèves de bénéficier du dynamisme engendré par ce concours.

Ce prix récompense les enseignant(e)s qui ont su mettre en œuvre les meilleurs projets de classe par des pratiques pédagogiques inspirantes à fort impact direct et mesurable sur les apprentissages.

Les lauréats de cette 4e édition sont :

Dans la catégorie École publique :

1er prix : Monsieur Said Ouadou (Académie de Laâyoune-Sakia El Hamra)

2e prix : Monsieur Rachid Laariouia (Académie de Marrakech-Safi)

3e prix : Madame Hassan Bouchaâla (Académie de Souss-Massa)

Dans la catégorie I.P.S.E. :

1er prix : Madame Meryem Imejjane (Académie de Laâyoune-Sakia El Hamra)

2e prix : Madame Manal Allahia (Académie de Casablaca-Settat)

3e prix : Monsieur Youssef Erriani (Académie de Béni Mellal-Khénifra)

Dans la catégorie Éducation inclusive :

1er Prix : Monsieur Mohammed Laroussi (Académie de Laâyoune-Sakia El Hamra)

2e prix : Monsieur Mustapha Housni (Académie de Souss-Massa)

3e prix : Madame Fatima Moudou (Académie de Fès – Meknès)

Nouveauté de cette 4e édition, 12 prix d’encouragement dans la catégorie École publique seront remis au niveau des Académies régionales concernées.

Initié en 2019 par la Fondation Zahid en partenariat avec l’A.R.E.F. de Marrakech – Safi et en coordination avec l’A.A.E.P., le prix s’adressait aux enseignants de la Direction provinciale du Haouz.

Devenu national en 2021, ce prix a pu démontrer sa capacité à mobiliser les acteurs éducatifs et les experts pédagogiques au profit de l’acte d’enseigner.

Une coopération dynamique et constructive entre l’institution et la société civile continue à faire de ce prix un rendez-vous annuel pour célébrer le métier d’enseignant à travers des femmes et des hommes dont l’engagement est inconditionnel.