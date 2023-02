Inauguration de IKEA Cabo

S ur plus de 16.400 m2, le premier magasin à déployer le nouveau concept de magasin IKEA

500 emplois directs, 1.000 indirects avec un recrutement local à 90%

Un engagement de « bon voisinage » avec ses partenaires locaux dans une vision de développement durable

Tétouan, le 14 février 2023. Après Zenata à Casablanca, IKEA met le cap sur la région Nord. L’enseigne internationale, leader des solutions d’ameublement et de décoration, a procédé à l’inauguration officielle de son deuxième grand magasin au Maroc, IKEA Cabo, au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med Zones, située sur la route entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro.

La cérémonie inaugurale a été présidée par M. Marino Maganto, Directeur Général de IKEA Maroc, le Koweït et la Jordanie, et PDG de SYH Morocco. Elle s’est tenue en présence d’invités de marque, notamment M. Mohammed Mhidia, Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M. Fouad Brini, Président du Groupe Tanger Med, M. Omar Moro, Président du Conseil de la Région, ainsi que de partenaires commerciaux, d’acteurs de la collectivité locale et de représentants des médias.

Après avoir procédé à la coupure du ruban marquant l’ouverture officielle, les participants ont été conviés à une visite guidée du magasin, l’un des plus modernes de la marque dans le monde, premier à déployer le nouveau concept de magasin IKEA incluant de nouveaux espaces d’exposition, de planification et de restauration.

Sur une superficie globale de plus de 18.000 m2, dont un espace commercial de plus de 16.400 m2,, le nouvel IKEA Cabo donne accès à un monde d’inspiration, d’idées et de solutions d’ameublement abordables pour tous. Il dispose pour cela d’un showroom de 3.550 m2, d’un Market Hall de 4.184 m2 et du premier restaurant avec terrasse de IKEA au Maroc, pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes. Privilégiant le plus possible un éclairage naturel au sein du magasin, IKEA Cabo offrira également un espace extérieur unique dans l’univers IKEA à l’international et au Maroc. Il s’agit d’une verrière d’une superficie de 500 m2, abritant la gamme de mobilier d’extérieur. Cet espace d’exposition inédit sera mis en place tout au long de l’année.

« C’est, je crois, le meilleur et le plus beau magasin IKEA à ce jour et je suis convaincu que ce magasin fera la fierté des habitants de la région » a déclaré M. Marino Maganto. Directeur Général de IKEA Maroc, le Koweït et la Jordanie, et PDG de SYH Morocco a rappelé la démarche approfondie d’étude et de planification, entreprise en amont de l’ouverture, à travers plus de soixante rencontres et visites de foyers de la région. Cela afin de mieux comprendre les motivations des futurs clients, les défis de leur vie quotidienne à la maison, et leurs aspirations à une vie meilleure dans le futur. « Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui une expérience IKEA que nous espérons passionnante et pertinente pour tous. Nous souhaitons que nos visiteurs se sentent chez eux et trouvent l’inspiration avec des solutions d’ameublement adaptées à leurs besoins, à leurs rêves et bien sûr à leur budget » a poursuivi M. Maganto.

L’inauguration du deuxième grand magasin IKEA au Maroc illustre la démarche de consolidation de la marque dans le Royaume où elle s’est engagée, dès l’ouverture du premier IKEA de Zenata en 2016, à un investissement de long terme. Depuis IKEA a inauguré le magasin IKEA Morocco Mall, et a mis en place un site e-commerce et une application mobile. IKEA a également renforcé sa logistique par la création en juin 2022 de son unité centrale.

Les prix abordables constituent un des piliers majeurs de IKEA qui se mobilise pour rendre ses opérations plus efficaces afin de continuer à baisser les prix, au-delà des contraintes liées à la conjoncture mondiale actuelle. C’est l’un des principaux engagements de long terme pris au bénéfice de la population marocaine.

Pour sa nouvelle implantation stratégique dans la région Nord, IKEA a choisi la zone commerciale développée par Tanger Med Zones pour contribuer à la dynamique de la région, à l’heure où cette dernière connaît un essor économique remarquable.

Nécessitant un investissement de 400 millions de dirhams, le magasin IKEA Cabo a permis la création de 500 emplois directs et 1.000 emplois indirects. La marque a investi avec volontarisme dans la valorisation des compétences locales, avec 90% de collaborateurs originaires de la région. Leur recrutement s’est opéré dans le respect des valeurs et engagements de l’entreprise qui accorde une importance majeure au bien-être de ses collaborateurs et a fait du volet Ressources Humaines la pierre angulaire de sa stratégie de développement au Maroc. Tous les collaborateurs du groupe bénéficient d’un contrat permanent après intégration avec un niveau de rémunération supérieur au marché. Ils ont droit à des avantages complets, y compris une couverture médicale privée, un régime de retraite auprès de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), la restauration et le transport.

Par ailleurs, IKEA croit à la promotion interne et offre une formation continue et de grandes opportunités de progression à ses collaborateurs au Maroc comme à l’étranger. C’est le cas notamment de l’actuel directeur du magasin de Cabo, M. Chakir Berrada, ayant rejoint l’équipe logistique de IKEA en 2015 qui a connu une évolution professionnelle remarquable au sein de l’entreprise lui permettant de devenir le premier directeur de magasin formé en interne au Maroc.

« Le recrutement est essentiel dans notre stratégie d’implantation. Dans un souci d’impact local positif, nous avons engagé une démarche participative en nouant des partenariats institutionnels avec les autorités locales, les universités, les écoles et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), l’objectif étant de bénéficier de l’appui de ces organismes afin de constituer une équipe de collaborateurs à la fois la plus performante et la plus locale possible » a précisé M. Chakir Berrada, Directeur du magasin IKEA Cabo. »

Cette politique RH s’intègre aussi dans la volonté de la marque d’intégration à la communauté locale, portée par un engagement à agir dans un esprit de « bon voisinage ». Ainsi, l’entreprise entend bâtir des partenariats RSE avec les acteurs associatifs et sociaux de proximité afin de soutenir les initiatives d’éducation, d’aide à la jeunesse et de développement durable.

Elle s’engage également dans une voie d’écoresponsabilité et de durabilité en minimisant son empreinte carbone et en réduisant sa consommation d’énergie, notamment par l’utilisation d’éclairage LED et la création de zones de recyclage dédiées. Dans son parking de 379 places, IKEA Cabo proposera également quatre bornes de recharge, parmi les premières de la région, permettant de recharger les véhicules électriques. Le nouveau magasin est par ailleurs entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

M. Marino Maganto a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires institutionnels de la région pour leur soutien continu tout au long du processus d’étude et de déploiement du nouveau magasin. « La qualité de l’écoute que nous avons rencontrée, l’efficacité et le professionnalisme de tous les acteurs, aussi bien au niveau des autorités régionales que du partenariat avec les équipes de Tanger Med, ont été fondamentaux pour donner vie à ce rêve et faire de ce magasin IKEA une réalité.

Votre leadership et votre vision, ont été essentiels pour créer le bon environnement pour que nous puissions y établir la marque IKEA. Nous sommes fiers de pouvoir aujourd’hui apporter toute notre contribution à la croissance et au développement économique et social de cette belle région, en offrant au plus grand nombre les moyens de vivre mieux chez eux et en soutenant notre communauté » a t-il conclu.

À propos de IKEA

IKEA propose des solutions d’ameublement de qualité, bien conçues, fonctionnelles et abordables, produites dans le respect des personnes et de l’environnement. Plusieurs entreprises aux propriétaires différents travaillent sous la marque IKEA, mais partagent toutes la même vision : Améliorer le quotidien du plus grand nombre. IKEA a été fondée en Suède en 1943.