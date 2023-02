“Guide de l’anxieux” : gérer ses angoisses avec Nadia Kadiri et Jamal Chiboub

Lorsqu’elle est excessive, incontrôlable et constante, l’inquiétude devient un fardeau. Cette inquiétude est-elle anormale ? Que sont la peur et l’anxiété ? Y-a-t-il un seul type ou plusieurs types de troubles anxieux ? Comment peut-on les distinguer ? Quel rapport existe-t-il entre eux ?

Dans ce manuel, Nadia Kadiri et Jamal Chiboub répondent de manière claire et simple à toutes les questions que nous nous posons quotidiennement, et y apportent des solutions.

«Guide de l’anxieux» Jamal Chiboub, Nadia Kadiri 42 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc