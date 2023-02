“Des Ultras dans la ville” : faut-il avoir peur des Ultras ?

Les “Green Boys” du Raja, les “Winners” du Widad, les “Black Army” de l’AS FAR ou encore les “Hercules” de Tanger; autant de groupes de supporters qui animent les villes du Maroc lors des matchs de football. Ces Ultras, souvent critiqués et considérés comme violents, ont chacun leurs propres codes et leur propre identité. Abderrahim Bourkia est allé à leur rencontre afin de comprendre et expliquer pourquoi autant de jeunes rejoignent les rangs des Ultras chaque année.

“Violents”, “délinquants, “hooligans”…, les groupes d’Ultras souffrent de l’image associée à beaucoup de supporters de foot dans le monde. Une impression causée par la médiatisation des actes de violences de certains ou une dure réalité ?

Dans cet ouvrage, l’auteur pose et tente de répondre à plusieurs questions cruciales pour analyser en profondeur les actions collectives de ces groupes : Comment devient-on violent ? Comment s’opère le passage à l’acte ? Et surtout qui sont les acteurs impliqués dans les actes de violences, des supporters, des délinquants, ou les deux ? Comment la violence autour des matchs de football a-t-elle pu être banalisée ? Ces actes de vandalisme menés en groupe sont-ils une forme de nouvelle solidarité en réponse à l’exclusion dont leurs auteurs seraient victimes ? Quelles sont les motivations des supporters ?

Un phénomène sociétal

Outre la violence et les actes de vandalisme, ce livre s’intéresse aussi à l’aspect sociétal de ces groupes, et à la personnalité des supporters qui les rejoignent. Au-delà de l’aspect sportif, les groupes d’Ultras forment des communautés qui s’entraident et qui ont pour ennemi commun les autres groupes. Ce sentiment d’appartenance peut être très fort et, parfois, devenir l’identité principale de certains supporters. De là à tout faire pour le club ?

Les Ultras ont aussi une hiérarchie bien déterminée et une excellente organisation. Chants, démonstrations dans les gradins, “tifos”, actions collectives, actions solidaires… Autant d’activités gérées par les groupes et qui montrent une autre facette des supporters, plus festive et joyeuse. Mais si les responsables des groupes arrivent à organiser de telles démonstrations, que font-ils pour gérer les débordements et violences lors des matchs ? Et quel est leur rôle dans et en dehors des stades ?

Abderrahim Bourkia est, entre autres, sociologue, professeur spécialisé dans la sociologie du sport, l’anthropologie et la sociologie urbaine et chercheur associé au Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (Mesopolhis) à Sciences Po d’Aix-Marseille.

