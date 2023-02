“La guerre du Rif - Maroc, 1921-1926” : l'histoire d'un choc d'une brutalité inouïe

Entre 1921 et 1926, le Maroc est le théâtre de la guerre du Rif. De sa montagne au relief tourmenté, un jeune chef berbère, Abdelkrim, défie les deux puissances européennes qui occupent son pays, la France et l’Espagne.

Rien ne semble pouvoir arrêter les troupes d’Abdelkrim qui écrasent l’armée du roi Alphonse XIII et provoquent la chute de la fragile monarchie parlementaire espagnole. Après l’Espagne, c’est au tour de la France de prendre de plein fouet l’explosion rifaine.

Le choc est d’une brutalité inouïe. Et implique des figures historiques: le résident général Hubert Lyautey, le sultan Moulay Youssef, les militaires français Jean de Lattre de Tassigny, Georges Catroux pour ne citer qu’eux. Leur personnalité et leur rôle dans le conflit sont racontés dans ce récit historique sur ce conflit oublié de l’histoire coloniale.

Lutte sans merci pour la liberté, la guerre du Rif éclaire cette période clé de la lutte anticoloniale au Maroc.

Nicolas Marmié est journaliste indépendant. Il a été correspondant permanent de l’agence Associated Press au Maghreb de 1999 à 2006 et correspondant du Figaro à Rabat. Vincent Courcelle-Labrousse est avocat. Sa profession l’a conduit au Maroc. Il est intervenu auprès du Tribunal international pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale.

«La guerre du Rif - Maroc, 1921-1926» Vincent Courcelle-Labrousse, Nicolas Marmié-Maniglier 138 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

La guerre du Rif – Maroc, 1921-1926 de Nicolas Marmié et Vincent Courcelle-Labrousse aux éditions Tallendier.

Commandez ce livre au prix de 138 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60