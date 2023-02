“La guerre du Rif” : Germain Ayache reconstitue l’histoire du conflit et d'El Khattabi

La guerre du Rif est une étude de Germain Ayache qui reconstitue l’histoire de cet évènement majeur dans un style d’une très grande limpidité.

L’historien spécialiste de l’histoire du Maroc a pu avoir accès à des sources écrites variées et inédites, ainsi qu’à des témoignages de survivants du drame. Il retrace notamment le parcours d’Abdelkrim El Khattabi, figure emblématique de cette guerre et de l’histoire du Maroc.

La guerre du Rif parvient à faire comprendre et expliquer clairement un conflit qui a eu un grand retentissement au Maroc puisqu’il constitue – selon l’auteur- “la première remise en cause du système colonial” et le “coup d’envoi” du mouvement de résistance national.

Cette guerre a aussi eu un écho chez les puissances colonisatrices qu’étaient l’Espagne et la France. En lisant l’ouvrage, on parvient à comprendre comment d’humbles paysans rifains ont pu remettre en cause la présence conjuguée de Madrid et Paris.

Dans ses recherches, Germain Ayache privilégie l’utilisation de sources locales – en langue arabe- et généralement snobées par les historiens qui privilégient les sources coloniales. C’est ainsi que l’on parvient à mieux appréhender la guerre du Rif qui reste l’une des premières manifestations d’un sentiment national marocain.

