“Je découvre le code dans l’esprit Montessori, sans écran ”: un coffret ludique pour les enfants de 3 à 6 ans

Pour préparer votre enfant (3 à 6 ans) à ce monde toujours plus technologique, ce coffret ludique et pédagogique propose différentes activités d’inspiration Montessori, sans écran, qui lui feront découvrir le code et la culture numérique.

Il contient : 72 cartes d’images classifiées, 1 plateau, 1 conte illustré, plus de 300 gommettes repositionnables et 1 livret explicatif pour les parents.

