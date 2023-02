Chama Tahiri : Niya, le pari de la cuisine végétale et gourmande

D e l’économie à la culture

Née à Casablanca d’une mère d’origine espagnole et d’un père marocain, Chama Tahiri Ivorra emprunte un “chemin classique”, dit-elle, dont “elle s’est assez vite détournée”. Après son bac au lycée Lyautey, Chama intègre une prépa HEC puis une école de commerce à Reims (France), où elle effectue un master en économie sociale et solidaire. Affirmant ne pas avoir “appris grand-chose” pendant cette période, elle se découvre une fibre artistique. En quête de reconnexion avec le Maroc et dans le contexte du Printemps arabe, la Casablancaise se lance dans l’entrepreneuriat, en cofondant avec une amie le webzine culturel Lioumness, qui met en avant des initiatives qui la font vibrer. Une aventure qui évolue et se transforme, une fois son diplôme en poche, en agence d’ingénierie culturelle et de conseil en communication. Elle travaille alors, entre autres, sur le festival Jazzablanca et sur…