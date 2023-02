Projet immobilier de luxe Biarritz Anfa Ocean :Visitez l’appartement témoin

Le temps d’une visite guidée par des conseillers experts, il est possible de découvrir les atouts exceptionnels qu’offre ce projet unique situé sur le boulevard de Biarritz, la nouvelle adresse de luxe d’Anfa, alliant à la perfection les plaisirs de l’océan et ceux de la ville.

A seulement 2 min du Morocco Mall et proche de toutes les commodités, Biarritz Anfa Ocean propose un large choix de lots de terrains pour villas à partir de 600m² et d’appartements en R+2 à partir de 80m². L’état d’avancement des travaux est à un stade avancé que ce soit pour le lotissement de villas que pour les travaux de construction.

A travers ce programme immobilier de haut standing, Anwar Luxury vous donne l’opportunité de vivre une expérience unique. En bâtissant, sur des lots de terrain votre villa isolée en toute liberté, et ce, avec une vue imprenable sur l’océan.

Biarritz Anfa Océan propose également des appartements haut standing avec des finitions de grande qualité mixant luxe urbain, confort exceptionnel et design intérieur unique. Fonctionnels et très ensoleillés, les appartements se composent de trois chambres et d’un salon.

Entièrement fermée et sécurisée, la résidence Biarritz Anfa Ocean est exclusivement piétonne, se situant à seulement 300m d’une plage préservée. Elle abrite également des jardins et des piscines pour les appartements en résidence, ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.

En d’autres termes, Biarritz Anfa Ocean est un petit joyau pensé pour répondre à toutes vos attentes !