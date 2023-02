Radisson Hotel Group affiche une forte croissance en 2022 grâce à ses 9 enseignes emblématiques

Radisson Collection, l’enseigne lifestyle de luxe, a connu une année exceptionnelle en 2022, avec l’ouverture de six nouveaux hôtels à Bilbao, Pula, Tirana, Riyad, Tallinn et Istanbul. En 2023, le groupe est fier d’ajouter de nouveaux établissements phares, notamment le Radisson Collection, Santa Sofia Milan, le Radisson Collection Royal Astorija Hotel, Vilnius, le Radisson Collection Resort, Galle au Sri Lanka, et la Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel.

Radisson RED, l’enseigne haut de gamme vivante et dynamique, a fêté plusieurs ouvertures marquantes en 2022 à Liverpool, Madrid, Gdansk et Oslo.

Radisson continue d’être l’enseigne haut de gamme à la croissance la plus rapide du secteur dans la zone EMEA et a ouvert des établissements en Belgique, en Pologne, en Éthiopie, en Tunisie, à Dubaï et en Turquie, ainsi qu’aux Maldives et en Inde.

Radisson Blu continue d’être la plus grande enseigne haut de gamme en Europe depuis plus d’une décennie et s’est développée en Roumanie, à Madagascar, au Royaume-Uni et en Espagne, ainsi qu’au Soudan du Sud. Radisson Individuals s’est développé avec plus de 20 établissements en Italie, en France, en Pologne et en Thaïlande. En Inde, Radisson Hotel Group a lancé ses premiers Radisson Individuals Retreats avec l’ouverture de Rakkh Resort, membre de Radisson Individuals Retreats, offrant aux hôtes des occasions uniques de s’immerger dans des expériences hors du commun grâce à des programmes de bien-être, des excursions culturelles, une gastronomie spécialisée, et bien plus encore. Après l’ouverture de trois nouveaux établissements prizeotel en 2022, le groupe va encore davantage se concentrer sur le développement de son enseigne lifestyle milieu de gamme en 2023.

Les resorts ont pris de plus en plus d’importance pour l’entreprise, les propriétaires et les hôtes. Le groupe a ajouté des établissements à son large portefeuille de 130 resorts, avec notamment l’ouverture du Radisson Resort Palm Jumeirah à Dubaï et du Radisson Blu Mosi-Oa-Tunya, Livingstone Resort à proximité des célèbres chutes Victoria, ainsi que de resorts à Skiathos et Mykonos (Grèce), Pula (Croatie), Phan Thiet (Vietnam), Goa (Inde), Galle (Sri Lanka), Port Ghalib et Port Phoenice (Égypte), Saly (Sénégal), Larnaca (Chypre) et Saidia (Maroc).

2022 a été une excellente année pour Radisson Hotel Group en Asie-Pacifique avec 40 % de signatures en plus dans la région par rapport à 2021. En Chine, Radisson Hotel Group a signé l’ouverture de 80 hôtels et prévoit à nouveau une forte croissance avec la réouverture du marché, car il vise à doubler son portefeuille chinois au cours des cinq prochaines années . Ailleurs dans la zone APAC (Asie-Pacifique), le groupe a mis en place de nouvelles unités commerciales dédiées à Bangkok, Hô-Chi-Minh-Ville, Jakarta et Sydney pour mieux soutenir les propriétaires et les partenaires grâce à une expertise pointue et sur le terrain. Radisson Hotel Group a conclu une alliance stratégique en Inde avec Ruptub Solutions Private Limited pour ajouter 150 hôtels à son portefeuille sous l’enseigne milieu de gamme Park Inn & Suites by Radisson et a signé son premier contrat d’établissement au quatrième trimestre.

Elie Younes, Vice-président exécutif et Directeur international du développement chez Radisson Hotel Group, déclare : « Grâce à la confiance de nos propriétaires, à la pertinence de nos enseignes et à la générosité de nos collaborateurs, nous avons continué à réaliser une croissance remarquable en 2022. Nous demeurons agiles, tenaces et innovants pour répondre à l’évolution des conditions du marché en 2023, qui apportera des opportunités et des défis passionnants. »

Au cours du dernier trimestre de l’année, le groupe a également lancé son programme Radisson Rewards remanié, offrant ainsi l’accès le plus rapide au statut le plus élevé du secteur, des expériences et des avantages uniques, ainsi que la possibilité pour les hôtes de rendre leur séjour neutre en carbone. Radisson Rewards est l’un des rares programmes de fidélité à proposer cette option, rendant ainsi les séjours encore plus respectueux de l’environnement.