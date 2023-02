Saleh Halfi, un business très “hot”

L a voie de la com’

Né en 1988 à Casablanca, Saleh Halfi grandit entre la ville et la campagne où il découvre son amour pour l’agriculture. En 2006, il obtient son bac économique et poursuit dans cette voie à HEM mais réalise qu’il n’est pas dans un domaine qui lui plaît. Il change de cap et se lance dans des études de communication à Com’Sup où il se sent “comme un poisson dans l’eau”. Après des premières expériences professionnelles en tant que chef de projet dans des agences de communication, il se lance dans l’entrepreneuriat et crée Advenir, un cabinet de conseil en communication corporate, à travers lequel il collabore avec des multinationales comme Danone, Vivo Energy et Winxo. “Je me suis vite retrouvé esclave de mon entreprise”, affirme le jeune entrepreneur qui se sentait “peu en adéquation avec les valeurs des industries” avec…