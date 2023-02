“Sa mère” : une fresque sociale impertinente par Saphia Azzeddine

Née sous X, Marie-Adélaïde a la rage au ventre. Pas question de rester toute sa vie caissière à La Miche Dorée. Pas question non plus de ressembler à ses camarades de galère et d’errance, certaines connues en prison.

Alors, quand on lui propose de devenir la nounou des enfants de la “Sublime”, une bourgeoise affairée, elle saute le pas et décide de prendre son destin à bras-le-corps avec les moyens dont elle dispose : le culot, la parole qui frappe, l’humour cinglant, l’insoumission, la révolte contre toutes les conventions. Marie-Adélaïde est une héroïne de notre temps.

