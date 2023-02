“Le Maroc et l’Occident (1800-1974)” : un aperçu unique sur deux siècles de relations diplomatiques

Le Maroc et l’Occident (1800-1974) de Abdelkhaleq Berramdane explore les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Occident au cours des derniers siècles. L’auteur s’attache à retracer l’histoire de ces relations en se concentrant sur les aspects politiques, économiques et militaires.

Il analyse une séquence chronologique majeure des relations partenaire/adversaire établies d’abord entre l’Europe, puis l’Occident, et le Maroc entre 1800 et 1974. L’ouvrage débute par une analyse des relations entre le Maroc et l’Europe au XIXe siècle, quand les Européens ont commencé à s’intéresser de plus en plus au royaume en raison de son emplacement stratégique et de ses richesses naturelles. Les relations sont tendues, et le Maroc est impliqué dans plusieurs conflits avec des puissances européennes.

Au cours du XXe siècle, les relations entre le Maroc et l’Occident ont continué à évoluer. Abdelkhaleq Berramdane examine les efforts de l’Occident pour influencer les affaires marocaines, notamment en matière de politique étrangère et de développement économique. Il analyse aussi les relations militaires entre le Maroc et l’Occident, notamment pendant les deux guerres mondiales. L’ouvrage revient également sur les années 1950 et 1960, une période marquée par des luttes pour l’indépendance et l’émergence d’un mouvement national au Maroc.

«Le Maroc et l'Occident (1800-1974)» Abdelkhaleq Berramdane

Enfin, l’ouvrage se termine par une analyse des relations entre le Maroc et l’Occident dans les années 1970, une période de stabilité relative qui a vu le Maroc devenir un acteur régional important. L’auteur examine les implications de cette stabilité pour les relations entre le Maroc et l’Occident, et discute des perspectives pour l’avenir.

En somme, Le Maroc et l’Occident est un ouvrage passionnant qui offre un aperçu unique des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Occident au cours des derniers siècles. C’est une ressource précieuse pour les historiens, les chercheurs et tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire du Maroc.

Le livre se distingue par sa méthode d’analyse qui se base sur des sources primaires et secondaires diverses telles que les archives diplomatiques, les journaux, les mémoires, les travaux universitaires et les rapports de différents organes internationaux. Il offre ainsi une vision globale des relations maroco-occidentales en mettant en avant les points de vue des différents acteurs impliqués dans ces relations. Le Maroc et l’Occident permet donc de mieux saisir les enjeux qui ont marqué ces relations au cours des siècles et qui continuent à les influencer aujourd’hui.

