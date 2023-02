“Capital et idéologie” : Thomas Piketty montre que les inégalités ne sont pas une fatalité

À partir de données comparatives d’une ampleur et d’une profondeur inédites, Thomas Piketty retrace, dans une perspective économique, sociale, intellectuelle et politique, l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-démocrates.

À l’encontre du récit hyperinégalitaire qui s’est imposé depuis les années 1980-1990, il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas la sacralisation de la propriété, qui a permis le développement économique et le progrès humain.

En s’appuyant sur les leçons de l’histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives identitaires actuelles et d’imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle : un nouvel horizon égalitaire à visée universelle, une nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs.

«Capital et idéologie» Thomas Piketty 244 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Capital et idéologie de Thomas Piketty, aux éditions Points. Commandez ce livre au prix de 244 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60