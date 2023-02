“Bilqiss” : la force d'une femme libre par Saphia Azzeddine

Vous priez encore Dieu ?- Bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas ? – Eh bien, il me semble qu’Il vous a abandonnée ces derniers temps.- Allah ne m’a jamais abandonnée, c’est nous qui L’avons semé.”

Bilqiss est l’héroïne de ce roman : c’est une femme indocile dans un pays où il vaut mieux être n’importe quoi d’autre et si possible un volatile. On l’a jugée, on l’a condamnée, on va la lapider. Qui lui lancera la première pierre ? Qui du juge au désir enfoui ou de la reporter américaine aux belles intentions lui ôtera la vie ?

Le roman puissant de Saphia Azzeddine est l’histoire d’une femme, frondeuse et libre, qui se réapproprie Allah.

«Bilqiss» Saphia Azzeddine 90 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc