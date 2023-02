Astérix au ciné, littératures et art contemporain africain à Marrakech, le père Noël au théâtre...les sorties de la semaine

Astérix, l’aventure continue

Cinéma. Après le succès de Christian Clavier dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre en 2002, c’est au tour de Guillaume Canet de camper le rôle du plus célèbre des Gaulois… mais aussi de remplacer Alain Chabat à la réalisation. Dans cette nouvelle adaptation de la célèbre bande dessinée de Goscinny et Uderzo, l’impératrice de Chine a été emprisonnée suite à un coup d’état. Victime de son succès, la potion magique est désormais connue jusqu’à l’autre bout du monde, et la princesse de Chine vient demander de l’aide à Astérix et Obélix, qui acceptent de lui prêter main forte. Mais l’Empire du Milieu suscite également la convoitise de César, cette fois-ci incarné par Vincent Cassel. Avec aussi Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, José Garcia, et même Zlatan Ibrahimovic, le réalisateur a misé sur un casting cinq étoiles, qui promet une longue séance de rires. Actuellement dans les CinéAtlas de Rabat et El Jadida.

L’Afrique à l’honneur

Festivals. Couramment appelée la 1-54, la Foire d’art contemporain africain de Marrakech est de retour après une longue absence…