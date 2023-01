Langue, préjugés, administration... Les freins à l'accès à la justice des étrangers au Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé, mardi 31 janvier, une rencontre sur l’accès à la justice des étrangers au Maroc. L’occasion de dévoiler les résultats d’une étude portant sur cette même thématique, en présence du représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc, François Reybet-Degat. Plusieurs experts en droit, acteurs associatifs spécialisés et chercheurs dans le domaine de la migration ont assisté à cette journée d’étude. Côté officiel, des responsables de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) ont également pris part à cette rencontre. “Le Maroc s’est engagé dans un chantier de réformes depuis plusieurs années avec l’objectif de soutenir l’effectivité de ce droit pour toutes et tous”, a notamment déclaré la présidente du CNDH, Amina Bouayach, dans son mot d’ouverture. Sur les dispositions…

