Amina Lotfi : “Certains professeurs mettent les garçons aux premiers rangs et les filles derrière. C’est une aberration totale”

C omment a été accueilli votre mémorandum par le ministre de l’Éducation nationale ?

Chakib Benmoussa considère que l’intégration de la culture de l’égalité dans le système éducatif est une priorité, mais que c’est un processus a court, moyen et long termes. Nous en sommes conscientes, il faut une stratégie, avec une approche résultat et un véritable suivi, une évaluation régulière… mais c’est le moment ou jamais ! Le Maroc est en pleine réforme de l’éducation et il ne peut y avoir d’école de qualité si elle ne déconstruit pas les stéréotypes sexistes et ne lutte pas contre les préjugés.

L’égalité des sexes à l’école ne faisait pas partie de la feuille de route du ministère ?

L’égalité des sexes n’est pas concrètement posée dans la feuille de route, ce n’en est pas une composante à part entière. Il faut que la loi-cadre soit déclinée en prenant en compte cette culture de l’égalité. Ce n’est pas un simple projet, c’est une approche…